La Svizzera invierà oggi a Lesbo quattro impianti di approvvigionamento idrico per il trattamento e la distribuzione di acqua potabile, cinque tende e diversi generatori, è stato annunciato via Twitter. Inoltre, altri quattro specialisti saranno inviati sull’isola.

Il DFAE stanzia fino a un milione di franchi per gli aiuti umanitari per rispondere ai bisogni più urgenti delle persone colpite dall’incendio. Già venerdì un aereo del servizio di trasporto aereo della Confederazione era partito per la Grecia con circa una tonnellata di materiale. A bordo vi erano anche due specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario.