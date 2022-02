Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) trasloca le attività di cooperazione da Gerusalemme Est a Ramallah. Una data per il trasferimento non è ancora stata fissata.

Durante la sua visita nell’ottobre scorso in Israele e nei territori palestinesi, l’allora presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva dichiarato che nessuna decisione era ancora stata presa su un eventuale trasferimento dell’ufficio della DSC dedicato ai palestinesi da Gerusalemme Est, dove si trova dal 1994, a Ramallah. Israele aveva scritto alla Svizzera segnalando che la presenza di questo ufficio non rispettava la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

«L’ubicazione di un ufficio di cooperazione, a Gerusalemme Est o a Ramallah, non influisce sulla posizione della Svizzera sul conflitto in Medio Oriente», scrive il portavoce del DFAE. «La Svizzera considera Gerusalemme Est come un territorio occupato nel senso del diritto internazionale umanitario. Lo status finale di Gerusalemme - in particolare come capitale di due stati - dovrà essere negoziato tra le parti».