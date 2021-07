La contraerea politica è subito entrata in azione contro il caccia americano con cui il Consiglio federale intende sostituire, entro il 2030, la flotta degli F/A-18. L’offensiva si intensificherà dopo la pausa estiva, quando dovrebbe essere ufficialmente lanciata l’iniziativa popolare per vietare fino al 2040 l’acquisto degli F-35 prodotti dalla Lockheed Martin. Le critiche si concentrano per ora sulla questione dei costi, in particolare sulla plausibilità delle cifre annunciate da armasuisse. Pur essendo un aereo di quinta generazione dotato di tecnologia «stealth» (bassa rilevabilità ai radar) l’F-35 è risultato il più vantaggioso: sull’arco di trent’anni, fra acquisto ed esercizio, il costo globale dei 36 velivoli previsti da Berna dovrebbe ammontare a 15,5 miliardi di franchi, due in...