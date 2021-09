Mentre il campo rosso-verde lancia la sua iniziativa contro l’acquisto degli F-35, la consigliera federale Viola Amherd mostra il suo impegno per l’ecologia. La «ministra» della difesa vuole rafforzare l’impegno del suo Dipartimento della Difesa per la protezione dell’ambiente. La consigliera federale Viola Amherd ha emanato nuove linee direttive ambientali nonché il primo dei diversi piani d’azione previsti, che definisce misure chiare per il settore energia e clima. In particolare, Amherd mira a ridurre le emissioni di CO2 e raggiungere un bilancio di CO2 neutrale entro il 2050. Questo puntando maggiormente rispetto a quanto fatto finora su energie rinnovabili e carburanti sostenibili.

Le nuove linee direttive ambientali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che sostituiscono quelle del 2004, sono state presentate da Viola Amherd nella piazza d’armi di Chamblon, nel canton Vaud, alla periferia di Yverdon-les-Bains. Le linee guida prevedono singoli piani d’azione soprattutto per proteggere la natura risparmiando risorse e riducendo le emissioni. Gli sforzi a favore dell’ambiente sono concretizzati in singoli piani d’azione. Il prossimo anno questi andranno a toccare gli altri settori ambientali, come ad esempio l’inquinamento fonico, il suolo o le acque. Per attuare tutte le misure del «Piano d’azione Energia e Clima DDPS», il dipartimento prevede di spendere circa 650 milioni di franchi fino al 2030.

Un fabbisogno come una città

Il Dipartimento federale, che conta oltre 11.000 posti di lavoro a tempo pieno, 24.000 ettari di terreno e 7.000 edifici e impianti, ha un fabbisogno energetico annuo di circa 3.700 tetrajoule (TJ) - ossia consuma circa quanto le città di Sciaffusa o Neuchâtel - e produce oltre 200.000 tonnellate all’anno di emissioni di CO2.

Il primo «Piano d’azione Energia e Clima DDPS» mira, al più tardi entro il 2050, ad ottenere «un bilancio di CO2 equilibrato», come si legge in un comunicato, e coprire il fabbisogno energetico prevalentemente con fonti rinnovabili di propria produzione, nella quantità più ampia possibile. E le misure da attuare - una sessantina da applicare entro il 2030 - richiedono soprattutto l’impegno dell’esercito, che sprigiona il 98% delle emissioni di anidride carbonica di tutto il Dipartimento.

Trasporti e immobili alla lente

Le maggiori fonti di emissioni sono i trasporti e gli immobili. Per i veicoli a motore si vuole ridurre il consumo di carburanti fossili sostituendoli dove possibile con alternative elettriche. Il DDPS esamina poi l’impiego di carburanti sostenibili sia per i veicoli a motore che per i vari velivoli. Riguardo agli edifici, entro il 2030 tutti i riscaldamenti a nafta saranno sostituiti da sistemi di riscaldamento alternativi. Per produrre corrente in proprio, su tutte le superfici adatte dei tetti e delle facciate saranno installati impianti fotovoltaici.

Missioni compiute

Il nuovo piano d’azione sostituisce quello già in vigore dal 2004, che prevedeva fra l’altro entro il 2020 di aumentare del 50% rispetto al 2001 la quota delle energie rinnovabili utilizzate e di ridurre del 20% le emissioni di CO2. Gli obiettivi - sottolinea il DDPS - sono stati raggiunti e in parte anche superati.

Da 20 anni anche il programma «Natura-Paesaggio-Esercito» ha dato i suoi frutti: nelle aree militari ora si osserva una concentrazione superiore alla media di specie di uccelli e piante inserite nella lista di quelle minacciate. Inoltre, si incontrano più spesso la maggior parte delle specie di uccelli tipiche delle zone agricole rispetto alle zone rurali adiacenti.

