Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) previsto in gennaio, durante il quale l’Unione europea attendeva le proposte del Consiglio federale per riprendere i negoziati dopo l’affossamento dell’accordo quadro istituzionale, è stato rinviato all’estate 2022 a causa della nuova variante Omicron del coronavirus. Bruxelles intende tuttavia continuare le discussioni, ha indicato oggi Journès al quotidiano romando.

La Francia non giocherà alcun ruolo speciale nel dossier Svizzera-UE, nonostante assumi la presidenza di turno. «La Francia non intende dirigere l’Unione in questo semestre», ha aggiunto l’ambasciatore. «Insomma: non forzeremo la mano a nessuno». Si tratterà di favorire il compromesso e di far avanzare l’agenda sul tavolo, ha spiegato.