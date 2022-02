Martedì mattina un uomo è riuscito a sequestrare la moglie, malgrado gli fosse stato imposto il divieto di avvicinarla. I due sono stati ritrovati gravemente feriti in un’auto finita in un precipizio. Sono stati ricoverati in ospedale e sono ora fuori pericolo. L’accaduto ha riacceso le polemiche sull’efficacia delle misure di prevenzione per le vittime di violenza famigliare.

«La protezione è stata ritenuta sufficiente» dato che il marito non ha avuto mai avuto a che fare con la polizia, ha detto Pierre Aubert ai media. Secondo lui, l’utilizzo di un braccialetto elettronico non avrebbe impedito il dramma. Il braccialetto, allo stato attuale, permette solo un’identificazione a posteriori, la sorveglianza in tempo reale potrà essere effettuata a partire del 2023 o 2024. Questo mezzo quindi non permette di prevenire le violenze, soprattutto quando il colpevole è determinato a mette in atto il suo piano, ha aggiunto.