La protesta è scattata questa mattina, ma lo scontento fermenta da giorni. Circa un centinaio di alunni delle scuola media di Pinchat, a Ginevra, si sono riuniti all’ingresso dell’istituto scolastico per esprimere il loro dissenso contro l’obbligo di indossare quella che chiamano la «t-shirt de la honte», la maglietta della vergogna. Ai giovanissimi alunni di Pinchat si sono aggiunte circa altre cento persone, adolescenti e pochi adulti. La manifestazione è stata accolta dal principale della scuola, che ha speso alcune parole in favore degli studenti, garantendo loro il diritto di protestare, e di non essere quindi penalizzati per aver saltato la lezione.

La maglietta della vergogna, giudicata «umiliante», è lunga fino a ricoprire le ginocchia, con impressa la frase: «Ho una tenuta adeguata»....