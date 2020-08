Sono 28 i nuovi progetti di ricerca sul Covid-19 finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS). I progetti riceveranno un totale di 18,6 milioni di franchi e possono iniziare immediatamente.

Un team di ricercatori formato da Sandrine Gerber, del Politecnico di Losanna, da Igor Stefanini, della Scuola universitaria professionale (SUPSI), e da Francesco Bertoni, dell’Università della Svizzera italiana (USI) vuole ad esempio sviluppare un piccolo dispositivo portatile in grado di rilevare il nuovo coronavirus. L’apparecchio potrebbe venire utilizzato negli aeroporti e nelle stazioni.

Un progetto dell’Ospedale universitario e dall’Università di Zurigo si occupa invece della «memoria immunitaria» per i casi di Covid-19 con decorsi lievi oppure gravi. L’Università di Lucerna intende da parte sua studiare come la pandemia stia influenzando il comportamento delle persone in viaggio.