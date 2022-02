Il Consiglio federale non ha agito troppo in fretta togliendo ieri praticamente tutte le restrizioni anti-COVID. È questo il pensiero della maggior parte degli svizzeri: solo poco più di uno su quattro - il 28% - crede che il governo sia stato eccessivamente precipitoso. La popolazione appare invece più spaccata sulla questione mascherine.

A rivelarlo è un sondaggio della SSR, commissionato all’istituto Sotomo, pubblicato oggi. Si tratta della decima inchiesta di questo tipo realizzata per tastare il polso ai cittadini sulla gestione e sulle conseguenze dell’epidemia.

Effettuato tra il 4 e il 13 febbraio, quindi prima dell’abolizione ufficiale delle misure introdotte per arginare il coronavirus ma quando ormai le intenzioni del governo erano note, il sondaggio mette in evidenza come sia solo una minoranza a essere poco convinta dal cosiddetto Freedom Day. Anzi, il 39% avrebbe addirittura preferito aperture ancora più rapide.