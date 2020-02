«Il futuro delle nostre pensioni» è questo il titolo della puntata di Radar che andrà in onda mercoledì 5 febbraio alle 20.30 su TeleTicino. Il tema è di grande attualità perché sono in discussione sia una riforma dell'AVS sia una riforma della Legge sulla Previdenza professionale, ossia il secondo pilastro. Nel corso del dibattito non si discuterà tanto delle opposizioni alle proposte sul tappeto, ma soprattutto sulla sostenibilità a lungo termine dell'intero sistema pensionistico del nostro Paese. Infatti queste manovre si propongono l'obiettivo di "guadagnare" una decina di anni per poi adeguare ancora sia il primo sia il secondo pilastro alle nuove situazioni venutesi a creare nel frattempo. Sta di fatto che, stando ad un sondaggio del Credit Suisse, le pensioni costituiscono la principale preoccupazione dei cittadini svizzeri. Al dibattito parteciperanno Carlo Marazza, già direttore IAS ; Marzio Zappa, responsabile clienti aziendali e partner Swiss Life Ticino; Saverio Lurati, già segretario regionale Unia; Dario Giudici, esperto indipendente LPP.