Nell’altovallesana valle di Goms si vuole creare un immenso deposito di gas naturale. Gruppi di geologi stanno effettuando dei carotaggi del suolo nei pressi di Oberwald (VS), per valutare se la società vodese Gaznat potrà costruire quattro caverne che permetteranno di stoccare circa 1480 gigawattora (GWh) di energia.

Secondo la società, in futuro in Europa sarà necessario aumentare la capacità di immagazzinamento dell’energia, in particolare per assorbire sotto forma di idrogeno l’elettricità in eccesso dalle centrali fotovoltaiche e dai parchi eolici.