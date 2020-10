Nel comunicato odierno in cui le autorità rendono note le novità, viene anche specificato che è stato chiesto l’aiuto dell’Esercito per sostenere il sistema ospedaliero. Una risposta in tal senso è prevista per la prossima settimana.

Queste decisioni, che rimarranno in vigore almeno fino al 15 novembre, sono state prese poiché il sistema ospedaliero cantonale si trova già ai limiti delle proprie capacità e l’aumento dei casi non sembra rallentare.

Il canton Neuchâtel inasprisce ulteriormente i provvedimenti in relazione alla pandemia di Covid-19. A partire da lunedì, sarà vietato riunire più di cinque persone, anche in ambienti privati. Questa restrizione non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni. L’uso delle mascherine diventerà obbligatorio anche per gli alunni del terzo ciclo della scuola dell’obbligo, ovvero per le scuole medie. Il Consiglio di Stato chiederà inoltre al Gran Consiglio, che si riunisce martedì e mercoledì, di dichiarare ancora una volta la situazione straordinaria a livello cantonale.