Winfried Kretschmann, capo del governo del Baden-Württemberg, continua a sperare in un compromesso sull’accordo quadro istituzionale tra Svizzera e Unione Europea. In caso di fallimento il governatore della limitrofa regione tedesca non si aspetta una secca rottura ma piuttosto conseguenze a lungo termine.

Gli accordi bilaterali tra Berna e Bruxelles continueranno ad essere applicati per il momento, ma col passare del tempo sorgeranno problemi. Un po’ come con uno smartphone che non riceve più aggiornamenti, osserva Kretschmann in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung.

Il 73enne ministro presidente del Baden-Württemberg, esponente dei Verdi, è preoccupato per gli ostacoli alla cooperazione che diventerebbero gradualmente più grandi. Nuove cooperazioni diventerebbero più difficili per esempio nel settore energetico, nella protezione del clima, nella sanità o nelle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la tecnologia quantistica, precisa Kretschmann, a capo di un regione che è strettamente intrecciata con la Svizzera dal punto di vista economico.

Kretschmann sottolinea che entrambe le parti beneficeranno di un accordo e dell’ulteriore sviluppo delle relazioni. «Finora è stata una situazione vantaggiosa per le aziende e le persone su entrambi i lati del confine», nota. E -aggiunge - «vorrei che pensassimo di più al futuro», ha detto. «La nostra concorrenza non è sulla porta di casa ma soprattutto in Asia».

La bilancia commerciale tra la Svizzera e il Baden-Württemberg oppure tra la Svizzera e la Baviera è più alta di quella tra la Svizzera e la Cina. La Confederazione è il paese d’importazione più importante per il Baden-Württemberg e il terzo per le esportazioni, ricorda Kretschmann, che già nel 2019 aveva espresso preoccupazione per un fallimento dell’accordo quadro tra Berna e Bruxelles.

