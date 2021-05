Il Consiglio federale condanna le posizioni e le azioni inaccettabili di Hamas. Ma ha finora sempre sostenuto che la Legge federale sulle attività informative (LAIn) permette di vietare un organizzazione solo in presenza di una risoluzione in tal senso della Nazioni Unite.

Hamas - si legge nella nota - si può muovere a suo piacimento in Svizzera, per raccogliere donazioni e gestire le sue finanze, cosa che sarebbe impossibile nell’UE, che l’ha spesso e giustamente etichettata come organizzazione terroristica. È ora che anche la Svizzera tratti Hamas per quello che è, e cioè un’organizzazione terroristica.