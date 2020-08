Giudici costretti ad applicare meccanicamente la legge senza margini d’apprezzamento. Automobilisti condannati ad una pena detentiva solo per avere avuto il piede pesante, senza aver mai messo in pericolo la vita di nessuno. Troppo rigore contro i conducenti che sgarrano anche se l’eccesso di velocità è stato commesso in modo involontario. La rigidità del programma «Via sicura», entrato in vigore nel 2013, è stata contestata da più parti. Su pressione del Parlamento, adesso il Governo intende correggere il tiro.

Da ieri è in consultazione un pacchetto di misure per adeguare la legge sulla circolazione, nel senso di rendere più eque le misure in materia di guida spericolata e di evitare casi di rigore non voluto. I tribunali avranno la possibilità di verificare le circostanze concrete di un’infrazione...