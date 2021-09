Contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso in Svizzera bisogna fare di più. Il fenomeno negli ultimi decenni è stato sottovalutato. Questa, in sostanza, la risposta del Consiglio federale a un’interpellanza presentata dal consigliere nazionale del Centro Marco Romano sulle infiltrazioni della criminalità organizzata. L’atto parlamentare aveva preso le mosse da una conferenza pubblica, tenuta in maggio a Lugano, dalla direttrice della Polizia federale, Nicoletta della Valle. Lei stessa aveva parlato di una differenza rilevante tra la «situazione reale» e lo «stato delle conoscenze» e di sottovalutazione dello stato di infiltrazione delle mafie in Svizzera. Stavolta però l’ammissione viene direttamente dal Consiglio federale: «Dalle informazioni scambiate con i partner esteri», si...