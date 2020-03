Il Gran consiglio del canton Zurigo intende riunirsi lunedì prossimo per decidere sul pacchetto di misure d’emergenza elaborato dal governo per rispondere all’emergenza coronavirus.

L’ufficio presidenziale del parlamento vorrebbe tenere la sessione settimanale nonostante l’ordinanza del Consiglio federale che vieta tutti i raduni, pubblici o privati, con più di 5 persone. Una decisione in merito sarà presa giovedì, ha detto a Keystone-ATS un suo responsabile.

In dichiarazioni rilasciate al quotidiano Landbote, il presidente del Gran consiglio zurighese Dieter Klay (PLR) sostiene che la riunione del parlamento non può essere considerato come un semplice raduno. La seduta serve a decidere su un importante pacchetto di misure per far fronte all’emergenza, afferma Klay.

Anche il governo è favorevole allo svolgimento della sessione: in una nota il consiglio di Stato sottolinea che il parlamento «deve potersi occupare almeno degli affari più urgenti», a condizione che si elabori un piano di protezione adeguato per tutelare la salute dei deputati.

Per poter garantire la necessaria distanza fra i suoi 180 deputati, il legislativo zurighese aveva deciso due settimane fa di tenere le sue riunioni in un padiglione del centro esposizioni «Messe Zürich», nel quartiere di Oerlikon. Il Dipartimento cantonale della sanità si è però rifiutato di rilasciare un’autorizzazione e da allora il parlamento non si è più riunito.

Il pacchetto di misure d’emergenza del governo zurighese comprende 15 milioni di franchi di aiuti per i lavoratori indipendenti. Attraverso la Banca cantonale, l’esecutivo intende inoltre mettere a disposizione 425 milioni di franchi, sotto forma di garanzia di credito in caso di insolvenza, per le piccole e medie imprese (PMI) fino a 250 dipendenti. Altri 20 milioni supplementari di aiuti sono previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro attive in campo culturale, sociale ed educativo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata