Per la prima volta dal 1956, le giraffe sono tornate allo zoo di Zurigo. Le quattro femmine Jahi, Malou, Irma e Luna, da pochi mesi nel nuovo spazio della Savana Lewa, si sono ambientate bene, ma aspettano ancora la compagnia di un maschio.

«Come spesso accade nella vita, i problemi sorgono solo quando entrano in gioco gli uomini», ha detto oggi il direttore dello zoo Severin Dressen presentando ai media le quattro giraffe.

Per questo motivo si è pensato di far socializzare prima le quattro «signore». Ancora non si sa quando saranno raggiunte da un maschio.