Allarme liquidità per le aziende che operano nel settore dei viaggi: le agenzie si trovano costrette a risarcire in contanti i clienti che hanno prenotato, ma poi annullato, le loro vacanze. Per questo motivo, la Federazione Svizzera di Viaggi (FSV) chiede un aiuto urgente alla Confederazione, ma si rammarica della decisione del Consiglio federale, che si è opposto a una soluzione già discussa.