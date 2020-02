Forte in particolare del sostegno dei cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura e Soletta e delle tre associazioni padronali nazionali economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori (USI) e Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) il progetto di esposizione nazionale Svizra27, che ruota attorno al tema del lavoro e dovrebbe svolgersi appunto nella Svizzera nordoccidentale, ha definito le prossime tappe. La gara d’appalto per l’evento confederale del 2027 sarà lanciata la prossima estate.

In una conferenza stampa a Basilea, i promotori, costituitisi nell’Associazione esposizione nazionale Svizra27, si sono detti persuasi dell’interesse del lavoro per l’evento nazionale che torna ogni generazione: un’inchiesta della Scuola universitaria professionale del nordovest della Svizzera, realizzata per conto di Svizra27 preso oltre 1200 futuri impiegati, «mostra chiaramente che il tema del lavoro combinato a un’esposizione nazionale è importante».