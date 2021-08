Dal 16 al 17 settembre 2021 avrà luogo il dibattimento dinanzi al Tribunale militare 2, che ha come oggetto l’incidente aeronautico del 17 febbraio 2017 a St. Moritz. Durante un volo di allenamento per un’esibizione di volo in occasione dei Campionati del mondo di sci alpino di St. Moritz un PC-7 ha urtato con l’ala il cavo di una telecamera sospesa, che si è poi lacerato. Ciò ha causato danni notevoli alle installazioni video, all’aereo e alla vicina seggiovia. Il leader del team è accusato di abuso colposo e sperpero di materiali, perturbamento di pubblici servizi nonché di inosservanza intenzionale delle prescrizioni di servizio.