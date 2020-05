La crisi del coronavirus ha mostrato una solida coesione intergenerazionale e una grande solidarietà nei confronti delle persone più a rischio. Tuttavia, numerosi over 50 temono che gli anziani possano perdere considerazione, intaccando il rapporto a lungo termine tra giovani e pensionati. Lo rileva un’indagine rappresentativa condotta da Pro Senectute Svizzera.

«Le misure varate a livello federale per il contenimento del coronavirus hanno messo a dura prova l’economia, la politica e la coesione sociale. Molti cittadini hanno espresso il timore che il dialogo tra giovani e anziani possa risentirne negativamente», indica un comunicato odierno dell’organizzazione elvetica attiva a favore delle persone anziane.

Tuttavia, in questi mesi il 76% degli over 75 ha ricevuto sostegno nella vita di tutti i giorni, mentre la quota fra le persone tra 65 e 74 anni si attesta al 56%, scrive Pro Senectute, sulla base di un sondaggio condotto su oltre 1200 ultracinquantenni dell’istituto demoscopico gfs-zürich.

Quasi due intervistati su cinque ritengono che attualmente sia difficile valutare se l’immagine che i giovani hanno dell’anzianità possa venire pregiudicata in un’ottica di lungo periodo. Il 14% prevede invece uno sviluppo negativo. A essere particolarmente inquiete sono le persone di età compresa tra 50 e 65 anni: «questa categoria sta ancora lavorando e non sa come si svilupperà la situazione nel loro lavoro», indica all’agenzia Keystone-ATS Peter Burri, responsabile della comunicazione di Pro Senectute.