Si sta lentamente allentando a nord delle Alpi la tensione sul fronte inondazioni: nella notte il livello dei laghi è nuovamente sceso, in particolare nel canton Berna e nella Svizzera centrale. In contro tendenza è però il lago di Neuchâtel, che è salito di 12 centimetri in 24 ore.

Buone nuove arrivano invece dagli specchi d’acqua di Bienne (BE), Thun (BE) e Lucerna: i livelli sono diminuiti in un giorno rispettivamente di 21, 10 e 5 centimetri. In tutti e tre i casi il pericolo è però ancora al grado massimo di 5.