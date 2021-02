Che la terza ondata sia psicologica? A suonare il campanello d’allarme è uno studio dell’Università di Basilea pubblicato ieri dal domenicale romando «Le Matin Dimanche». A un anno dall’inizio della pandemia, quasi uno svizzero su cinque dichiara di avere sintomi depressivi gravi. Per l’esattezza il 18%. Il Ticino non fa eccezione e segue a ruota con una quota del 16%. 16,9% in Svizzera tedesca e 22,3% in Svizzera romanda che – ricorda il quotidiano – «nel corso dell’autunno ha vissuto un vero e proprio lockdown». Secondo lo studio dell’ateneo renano «Swiss Corona Stress Study» basato sulle risposte di circa 11 mila persone, il livello di stress tra la popolazione svizzera negli ultimi 12 mesi è andato aumentando con una progressione piuttosto allarmante. Se prima del confinamento la percentuale...