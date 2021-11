La moda dei farmaci illegali per combattere il virus non si ferma

mercato nero

Dopo la Clorochina e l’Idrossiclorochina, ora è il vermifugo Ivermectina a entrare nella lista dei preparati illegali per debellare il coronavirus - Swissmedic mette in guardia: «Queste sostanze non hanno efficacia provata contro il virus e assumerle senza controllo può risultare pericoloso»