In molte regioni della Svizzera il mese di luglio è stato il più piovoso dall’inizio dei rilevamenti delle precipitazioni. Lo indica oggi il servizio meteorologico Meteonews a margine di informazioni sulle abbondanti piogge che hanno investito nuovamente il Paese nella scorsa notte.

Il record per il settimo mese dell’anno nella Confederazione spetta alla stazione di misura posta a Robièi, nell’alta Val Bavona, con 593 litri per metro quadrato. Il luogo più «secco» è stato Visp (VS), dove sono caduti 99 litri di pioggia.