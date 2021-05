Il lupo «appenzellese»? Viene dall’Italia ed è stato in Vallemaggia

Il lupo che il 5 marzo ha ucciso una capra in Appenzello Interno è stato identificato: si tratta di M169, un esemplare proveniente dall’Italia che è stato rilevato geneticamente in Vallemaggia il 20 febbraio.

Tutto ciò dimostra che c’è un grande dinamismo nella popolazione dei lupi nelle regioni alpine. «I lupi sono in grado di spostarsi su lunghe distanze in pochi giorni», scrive l’ufficio caccia e pesca appenzellese, che intende monitorare la situazione per verificare in che misura questi spostamenti influenzino la popolazione di ungulati.