L’economia alpestre ha bisogno di un nuovo approccio per gestire il lupo, la cui ampia diffusione minaccia la forma di produzione più naturale e tradizionale della Svizzera: lo sostiene la Società svizzera di economia alpestre (SSEA) che chiede urgentemente una regolamentazione più pragmatica da parte degli uffici responsabili.

Ogni anno, circa 700’000 animali trascorrono l’estate sugli alpeggi, indica la SSEA in un comunicato odierno. A causa dell’ampia diffusione dei lupi e dell’aumento dei loro attacchi, molti alpeggi hanno riportato prematuramente a valle gli animali da reddito. Il predatore inoltre non attacca più solo i piccoli ruminanti ma anche i bovini, gli equidi ecc, precisa la nota. E i lupi imparano rapidamente ad aggirare le misure di protezione delle greggi.

L’economia alpestre non è favorevole all’eradicazione del lupo, tuttavia lo sviluppo della popolazione del predatore è esponenziale e non c’è modo al momento di appiattire tale curva. La situazione ha raggiunto un punto culminante nel 2020 e sembra aggravarsi nel 2021, puntualizza la SSEA.

La legge sulla caccia deve essere orientata al futuro, e in tal senso deve essere possibile regolare il numero di grandi predatori. È importante che gli alpicoltori trovino soluzioni per poter continuare a utilizzare i loro pascoli. E che i lupi - attraverso misure mirate - temano la vicinanza dell’uomo, degli insediamenti e degli animali da reddito, in modo da assicurare efficacemente la protezione delle greggi.