Aggiornato alle 14.40 - Nuovi forti temporali con piogge intense, grandinate e raffiche di vento si sono abbattuti la scorsa notte sul nord delle Alpi. Diverse allerte meteo sono state diramate da MeteoSvizzera. A Zurigo i danni sono ingenti.

La polizia e i pompieri sono ininterrottamente al lavoro, ha dichiarato stamattina un portavoce della polizia cantonale zurighese. In numerosi luoghi le cantine si sono allagate. Il vento, che ha oltrepassato i 100 km/h, ha fatto cadere alberi causando problemi al traffico.

Nella città di Zurigo, riferisce la polizia comunale, l’azienda dei trasporti pubblici ha sospeso parzialmente il servizio. Anche il traffico ferroviario nella regione è rimasto interrotto su alcune tratte. Diverse pure le strade bloccate. Il servizio di soccorso cittadino ha ricevuto oltre mille chiamate d’emergenza nella notte, ma non si registrano feriti.

Le regioni di Wallisellen (ZH), Kloten (ZH) e Birmensdorf (ZH) sono state particolarmente colpite. Stando a SRF Meteo, Waldegg (ZH) ha registrato 31,1 millimetri di pioggia in 10 minuti. Ad Affoltern (ZH) ne sono stati misurati 27,1 e a Opfikon (ZH) 25 millimetri.

Maltempo anche a Berna e nel Giura

Il maltempo ha colpito anche il Giura e Berna, provocando disagi al traffico ferroviario e allagamenti. La linea ferroviaria tra Berna e Losanna ha subito danni tra la stazione di Thörishaus (BE) e quella di Flamatt (FR). Ritardi e soppressioni di treni sono da prevedere su questo tratto, hanno indicato le FFS.

Nel canton Giura, i pompieri hanno proceduto a quasi 80 operazioni di pompaggio dell’acqua, ha indicato oggi la polizia cantonale. Anche in questo caso, alcune strade hanno dovuto essere chiuse al traffico, ma non si deplora alcun ferito. Visto che le precipitazioni continueranno nella giornata di oggi, un campeggio a Goumois (JU) è stato sfollato a causa del rischio di straripamento del fiume Doubs. Stando a SRF Meteo, sono caduti 27 millimetri di pioggia in un’ora a Saignelégier (JU).

Nel canton Berna, i temporali sono stati accompagnati localmente da grandine. Nella regione di Schwarzerburg (BE), i chicchi hanno raggiunto i 3-4 centimetri di diametro.

Ricordiamo che l’allerta meteo di grado 3 diramata ieri da MeteoSvizzera rimane in vigore ancora fino a stasera.

Lago di Bienne in rialzo, stabile quello di Thun

A causa delle forti precipitazioni della scorsa notte, il livello del lago di Bienne (BE) è in costante rialzo. Alle 08.30 era a 47 centimetri dalla soglia di esondazione.

Dal canto suo, la situazione sul lago di Thun (BE) si è stabilizzata questa mattina, ma resta a soli 16 centimetri dal livello di straripamento, fissato a 558,30 metri, stando alla carta dei pericoli naturali del canton Berna.

Nella città di Berna, nonostante la pioggia battente, la notte è stata calma. La portata del fiume Aare è risultata in calo rispetto a ieri: raggiungeva 393 m3/s. A titolo di paragone, la portata massima si era avuta nel 1999 con 613 m3/s.

Chiusa la linea ferroviaria Realp-Andermatt

Nella valle di Orsera, nel cantone di Uri, i treni sono fermi e la strada cantonale è chiusa. Il traffico ferroviario è stato sospeso a titolo precauzionale tra Andermatt e Realp questa mattina a causa del rischio di inondazioni. Nel corso della mattinata si è verificata una frana tra Hospental e Realp.

A causa dello smottamento la strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, ha comunicato Alert Swiss, l’applicazione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione. A causa delle forti precipitazioni, il livello di pericolo 4 (»pericolo forte») si applica all’Oberland urano.

Vallese in stato di allerta

Vallese in stato di allerta: dopo le intense piogge della scorsa notte le nuove precipitazioni previste «potrebbero provocare frane e esondazioni lungo il Rodano come anche nelle valli laterali». L’organo cantonale di condotta ha emesso questa mattina un’allerta maltempo rivolta agli Stati maggiori comunali e regionali di condotta per il Rodano e per i corsi d’acqua laterali, ha comunicato oggi la polizia vallesana. La piogge è soprattutto attesa nell’Alto Vallese, nelle valli laterali della riva sinistra del Rodano e nella regione dello Chablais, viene precisato. L’evoluzione della situazione viene analizzata costantemente. Si consiglia alla popolazione di evitare la vicinanza dei corsi d’acqua e di seguire le istruzioni delle autorità.

Numerosi interventi nel canton Vaud

Griglie di fognature sollevate dall’acqua, piccole frane e alberi caduti sulla strada: sono alcuni dei problemi causati dal maltempo in alcune regioni del cantone di Vaud da ieri sera e per i quali la polizia è dovuta intervenire. Una decina di operazioni erano ancora in corso questa mattina, mentre la pioggia continua a cadere. Non vi sono tuttavia feriti. «Numerose segnalazioni ci sono giunte dalla regione dello Chablais vodese, dalla Riviera e dal Pays d’Enhaut», ha detto oggi a Keystone-ATS Florence Frei, portavoce della polizia vodese. Nella notte, un torrente ha rotto gli argini tra Les Avants e Montreux, portando pietre e fango sulla strada. La polizia raccomanda alla popolazione di evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua in particolare la zona lungo il Rodano.

A2 chiusa tra Flüelen e Asmteg

In previsione di possibili esondazioni della Reuss, il canton Uri ha chiuso al traffico l’autostrada A2, sull’asse del San Gottardo, tra Flüelen e Amsteg. Agli automobilisti viene raccomandato di utilizzare in alternativa la A13 lungo il San Bernardino.

Il fiume Reuss è in piena, scrive in una nota la polizia cantonale urana. Sono perciò stati attivati gli sfioratori che deviano l’acqua sull’autostrada, com’era già accaduto nell’ottobre 2020.

A causa delle nevicate, sono chiusi al traffico anche i passi del San Gottardo, il Furka, il Susten e il Grimsel.

