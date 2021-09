All’interno della stessa comunità cattolica si commenta il fatto che la Chiesa preveda la possibilità di benedire degli oggetti, ma non alcune coppie di persone adulte che si amano. Come risponde a questi fedeli?

«L’impossibilità di benedire il vincolo di due persone dello stesso sesso non significa che le persone non possano ricevere una benedizione come ogni creatura che Dio ha chiamato all’esistenza e alla pienezza della vita. Tuttavia, alla luce della rivelazione biblica, la benedizione nuziale è riservata all’uomo e alla donna che si uniscono nel matrimonio, sacramento, segno visibile ed efficace, dell’unione di Cristo con la Chiesa. Ciò non significa che per le altre coppie non vi siano modalità diverse per realizzare un autentico cammino spirituale alla ricerca del Signore».

Per alcune...