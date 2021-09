La propensione a votare «sì» al «matrimonio per tutti» si sta consolidando, in base al secondo sondaggio di Tamedia. Al contrario sta perdendo terreno l’altro soggetto in votazione il prossimo 26 settembre, l’iniziativa «99%» dei giovani socialisti.

In base al secondo sondaggio di 20 Minutes/Tamedia, pubblicato oggi nelle testate del gruppo, due svizzeri su tre sono a favore del «matrimonio per tutti». Gli elettori di tutti i partiti sostengono il testo, ad eccezione dell’UDC. Il «sì» (66%) ha guadagnato due punti percentuali rispetto al sondaggio precedente. Solo l’1% degli intervistati non ha ancora deciso. Le donne (73%) risultano più favorevoli degli uomini (58%) e i giovani di 18-34 anni (76%) più degli over 65 (53%).