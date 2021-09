L’Unione registrata anche fra coppie del medesimo sesso esiste già in Svizzera. Per quale ragione cambiare un sistema che ha fatto le sue prove?«Tra l’unione domestica registrata e il matrimonio ci sono tuttora alcune differenze, di natura giuridica ma anche di natura simbolica. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che non vi sia alcun motivo per trattare in modo differente le coppie eterosessuali e quelle omosessuali. Non è compito dello Stato giudicare relazioni private e prescrivere alla gente come organizzare la vita privata e familiare. Il matrimonio per tutti elimina l’attuale disparità di trattamento e non crea svantaggi per nessuno».

Il matrimonio fra coppie omosessuali rappresenta una svolta radicale senza precedenti dal punto di vista delle istituzioni che reggono la società....