«Nel marzo 2020 il Consiglio federale aveva affidato alla Farmacia dell’esercito il compito di garantire l’approvvigionamento su larga scala di materiale medico, tra cui mascherine protettive e ventilatori», ha esordito Kaiser. Alla Farmacia dell’esercito era stato affidato il compito di procurare 550 milioni di mascherine protettive. In pochi giorni il volume d’acquisto “normale” (pari a 16 milioni di franchi) si è moltiplicato di oltre 150 volte con l’approvvigionamento di materiale nuovo e mai richiesto prima d’ora. All’inizio della pandemia di coronavirus le risorse, i mezzi informatici e il know-how della Farmacia dell’esercito non erano orientati a un compito simile. Come detto, nelle prime fasi il compito di assicurare gli approvvigionamenti era affidato e sole tre persone, in seguito potenziate con il trasferimento di 60 collaboratori della BLEs. Agendo «in un mercato mondiale molto difficile», ha proseguito il divisionario, ad oggi sono stati procurati 302 milioni di mascherine (ossia 250 milioni in meno della commessa iniziale). Di queste, il 94% era conforme agli standard, il 2% (6 milioni) ha dovuto ricevere una certificazione europea su richiesta della SECO mentte per il restante 4% (12 milioni) sono in corso degli accertamenti. Complessivamente, ha spiegato Aeschbach, la Farmacia dell’esercito «ha adempiuto al compito e in nessun momento vi sono state lacune di approvvigionamento che si sarebbero ripercosse sulla sanità pubblica». Dei 302 milioni di mascherine 130 sono stati immagazzinati e il resto è stato venduto ai cantoni. Ça va sans dire, l’abbondanza di mascherine sul mercato già pochi mesi dopo l’inizio della pandemia ha fatto sì che i prezzi fossero nettamente inferiori rispetto a quelli d’acquisto.

Nelle scorse e settimane alla Farmacia dell’esercito è stato rimproverato di aver pagato troppo alcune forniture e di non aver fatto sufficineti verifiche. A questo proposito, Kaiser ha confermato che lo scorso 26 gennaio è stata avviata una revisione interna per capire se e quando sono stato commessi degli sbagli. In particolare, si dovrà capire se il prezzo pagato è stato giusto, se gli standard di qualità sono stati rispettati. «Il fatto che nell’ambito degli acquisti di materiale medico siano anche accaduti errori era inevitabile viste le quantità da acquistare, la situazione sul mercato mondiale nonché la novità e la complessità del compito», ha affermato il divisionario. Come detto, la Farmacia dell’esercito ha pubblicato sul proprio sito i documenti che riguardano l’acquisto di mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 fino al 9 febbraio 2021. Spulciando nei documenti messi a disposizione emerge ad esempio l’acquisto di mascherine - molto contestato sui media in questi ultimi mesi - fino a un prezzo di 9,50 franchi al pezzo. Complessivamente, la Farmacia ha ordinato 1,5 milioni di pezzi a una ditta di Zugo, egualmente balzata agli onori delle cronache, pagando tra gli 8,50 e i 9,50 franchi al pezzo. Inoltre, da un’inchiesta pubblicata tre settimane fa dal «Tages-Anzeiger» era emerso che 700 mila pezzi erano risultati inutilizzabili e per questo ritirati in via prudenziale o distrutti. Lo scorso 9 luglio, era stato necessario richiamare 230 mila di queste mascherine, già fornite ai cantoni, in quanto era stata rilevata la presenza di una contaminazione microbiologica sotto forma di muffa. Dalle analisi svolte in due laboratori, ha spiegato Aeschbach, è emerso che il carico microbiologico non superava il valore limite. Le mascherine sono state affidate a un istituto tedesco per ulteriori approfondimenti e per essere certificate. Dopo il richiamo, la Confederazione ha offerto ai Cantoni e agli altri destinatari mascherine sostitutive gratuite.