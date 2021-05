(Aggiornato alle 21.25) Interrogato sugli errori personali nella lotta contro la COVID-19 il ministro della sanità Alain Berset ha ammesso di non aver messo sufficientemente in questione i consigli della scienza all’inizio della pandemia di coronavirus. In ogni caso, ha aggiunto, ora si vede la luce in fondo al tunnel.

In un’intervista pubblicata stasera dai siti web dei media del Gruppo Tamedia, il friburghese ha affermato che «il peggio è alle spalle». Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo prima che la pandemia sia superata, anche perché molti paesi non hanno ancora accesso al vaccino.

Il percorso fatto finora si è dimostrato valido», ha rilevato Berset, secondo cui è improbabile che il virus sparisca, «diventerà una parte della vita con cui dobbiamo fare i conti».

Ieri sera, in un’intervista al programma «Gredig direkt» della TV svizzerotedesca SRF, Berset aveva ammesso che è stato «molto comodo» per il Consiglio federale ascoltare semplicemente i consigli della scienza all’inizio della pandemia e attuarli. E ciò - aveva aggiunto - «ci ha portato a sostenere che le maschere igieniche potessero addirittura essere dannose».

La posizione ufficiale di molti esperti allora era che non ci si poteva aspettare che la popolazione usasse correttamente le maschere sanitarie e che di conseguenza il loro uso scorretto poteva essere dannoso, aveva continuato il 49.enne consigliere federale. «Col senno di poi, devo dire che avrei dovuto pormi più domande».

Il ministro friburghese ha comunque negato che la Confederazione abbia inizialmente sconsigliato di indossare le maschere solo perché ne erano disponibili troppo poche per tutti. Se il governo fosse stato convinto all’epoca che le mascherine igieniche erano utili, si sarebbe semplicemente arrangiato con ciò che era disponibile, ha detto.

Per contro, Berset ha elogiato le decisioni del Consiglio federale per la campagna di vaccinazione. In Svizzera sono stati utilizzati i migliori vaccini contro il SARS-CoV-2 disponibili in tutto il mondo, ha detto il ministro della sanità. Vengono somministrati solo i prodotti più moderni che utilizzano la tecnologia dell’acido ribonucleico messaggero: l’mRNA che fornisce all’organismo informazioni sulle proteine del coronavirus e provoca una reazione immunitaria, che si attiva velocemente rendendo subito il virus innocuo e impedendo l’insorgere della malattia. E solo pochissimi Paesi sono in grado di farlo entro l’estate, ha sottolineato.

D’altro canto, il ministro socialista ha anche notato che la crisi ha rafforzato lo spirito di squadra all’interno del Consiglio federale. La situazione è stata a volte «fisicamente molto brutale» per tutti i ministri. Dopo lo shock iniziale, Berset si è sentito «veramente esausto» tra fine aprile e metà maggio 2020. Ma fortunatamente, ha precisato, nonostante la forte pressione è sempre riuscito a dormire bene.

In seguito si è però lamentato delle «affermazioni palesemente false» di Berset l’epidemiologo bernese Christian Althaus, che ha lasciato la task force scientifica federale in segno di protesta nel gennaio 2021.

Il ministro della salute - ha scritto Althaus in un tweet - continua a raccontare che era stato avvertito in ritardo dalla task force sugli sviluppi epidemiologici. Ma in realtà la scienza è stata ignorata sulla decisione di indossare le mascherine del maggio/giugno 2020. L’ex presidente della task force aveva dichiarato, secondo i verbali della cellula di crisi del maggio 2020, «che proteggersi con le mascherine è sensato. E ciò deve essere comunicato».

Secondo Christian Althaus, l’utilità delle mascherine igieniche per la popolazione in generale è stata «contestata in primo luogo dalle stesse autorità sanitarie e dall’allora direttore della Divisione malattie trasmissibili». L’epidemiologo bernese si è augurato che il Consiglio federale esamini criticamente il suo agire durante la pandemia e che ne tragga lezione. «Nella prossima pandemia non deve più succedere che il Paese sia posto in un sonno narcotico per mesi», ha detto. Al momento delle sue dimissioni, Althaus aveva sottolineato che la politica doveva finalmente imparare a trattare la scienza a pari livello.

©CdT.ch - Riproduzione riservata