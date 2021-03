Il medico ha spiegato che l’autorizzazione gli è stata ritirata per «messa in pericolo della salute pubblica», una misura che valuta assolutamente sproporzionata. Ai microfoni ha detto di vedere la decisione come una sentenza fondata su pregiudizi, emessa basandosi su racconti dei media. Fino a gennaio ha effettivamente esercitato senza indossare la mascherina, ma non ci sono prove che abbia contagiato qualcuno, ha sottolineato.