Il mercato del lavoro svizzero è cresciuto ulteriormente nel terzo trimestre, tornando ai livelli pre-pandemia, secondo lo Swiss Job Market Index. Il settore alberghiero e della ristorazione si è ripreso, ma deve far fronte alla carenza di manodopera.

«Il numero di offerte di lavoro è tornato per la prima volta al livello precedente la crisi dovuta al coronavirus», precisano gli specialisti di Adecco. Nel terzo trimestre, l’indice ha registrato un aumento del 9% rispetto al trimestre precedente e un balzo avanti del 28% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Al buon risultato hanno contribuito le molte offerte di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione, ma le aziende riscontrano grandi difficoltà di reclutamento in quest’ambito. Secondo Anna von Ow, del Job Market Monitor, «molti dipendenti della ristorazione hanno trovato impiego in altri settori durante la pandemia e ora hanno esigenze molto più elevate per quanto riguarda gli orari e le condizioni di lavoro».