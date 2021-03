A febbraio il mercato dell’automobile ha viaggiato con il freno a mano tirato. Dai dati dell’ACEA, l’associazione dei costruttori europei, emerge infatti che le immatricolazioni nell’Unione Europea (inclusi i Paesi AELS e il Regno Unito) sono state 850.170, ossia il 20,3% in meno dello stesso mese del 2020. Nei primi due mesi del 2021, invece, sono state immatricolate 1.693.059 vetture, per una flessione del 23,1% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il rallentamento ha toccato anche il nostro Paese: stando ai dati diffusi negli scorsi giorni dall’Ufficio federale di statistica, lo scorso mese hanno fatto la loro comparsa sulle strade elvetiche 16.084 automobili, ossia il 15,5% in meno rispetto al medesimo periodo del 2020.

Una flessione marcata

Se a livello nazionale il calo...