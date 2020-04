L’iracheno aveva accettato anche di organizzare attacchi nella Confederazione per conto dell’Isis, ma «non sono emersi indizi secondo cui in Svizzera era imminente un attentato», si legge nella nota. La Procura federale gli contesta pure di aver istigato un membro dell’Isis in Libano a commettere un attentato suicida nel paese mediorientale, di aver spinto un altro membro dell’organizzazione a creare cellule dormienti in Siria e di aver reclutato «combattenti». Fra questi ultimi non vi sono persone domiciliate in Svizzera né persone di nazionalità elvetica, stando all’atto d’accusa. L’uomo ha inoltre scaricato e conservato «rappresentazioni propagandistiche di orribili esecuzioni di vari tipi» per uso proprio e per diffusione.