Il convento di monaci benedettini di Engelberg (OW), in attività dal primo di aprile del 1120, vede i festeggiamenti del novecentenario intralciati dalla pandemia della covid-19. Dalle scorse due settimane, le sue messe sono diffuse in diretta via internet.

Questa soluzione virtuale non compensa l’annullamento o il rinvio di molte dei festeggiamenti previsti per il 900° anniversario dell’abbazia. La congregazione benedettina ha comunque potuto commemorare il giubileo con l’emissione di un francobollo speciale. E la trasmissione on line delle messe comincia a diventare un esercizio familiare per l’abate Christian Meyer (in carica da fine novembre del 2010), padre Patrick Ledergerber e l’organista di turno.

Anche anche per la Domenica delle palme le funzioni nella chiesa della Nostra Signora degli Angeli, che può accogliere un migliaio di persone, saranno accessibili virtualmente grazie a 400 metri di cavi disposti per la trasmissione in rete (www.kloster-engelberg.ch).

Lo scorso 21 marzo, solo 200 persone hanno potuto seguire effettivamente la messa per il giorno di San Benedetto, che è festivo nel comune di montagna obvaldese. Per il fine di settimana pasquale non è ancora stata presa una decisione.

Il monastero

Il monastero di Engelberg venne fondato nel 1120 dall’abate Adelelmo, giunto dall’abbazia di San Biagio nella Foresta Nera grazie ad una donazione di Corrado di Sellenbüren (Zurigo). Il convento ha iniziato la sua attività il primo di aprile dello stesso anno. Per molto tempo, fino al 1615, ospitava sia monaci che monache. La sua congregazione femminile si è poi trasferita a Sarnen (OW).

L’abbazia faceva parte inizialmente della diocesi di Costanza, mentre oggi è di quella di Coira, e continua ad appartenere ai benedettini. La sua scuola di scrittura aveva una grande fama. Nel 1851 è stato creato un ginnasio per ragazzi e nel 2000 è stata aperta anche una scuola professionale. Ora l’internato accoglie più di 120 ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Svizzera.

