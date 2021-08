Le relazioni fra Svizzera e Unione europea si stanno erodendo dopo l’abbandono delle trattative sull’accordo quadro. Lo pensa il think tank liberale Avenir Suisse che ha pubblicato oggi un rapporto in materia, nel quale pone cinque condizioni per il prosieguo dei rapporti con Bruxelles.

Oltre alle «vittime» già note delle tensioni sull’asse Berna-Bruxelles - il programma di ricerca «Orizzonte Europa», l’accordo di scambi di studenti «Erasmus Plus», il ramo delle tecniche mediche e alcuni settori dell’agricoltura - Avenir Suisse evoca problemi ad esempio riguardo alla protezione dei dati. Il nuovo regolamento generale dell’UE vale in effetti pure per aziende con sede in Svizzera ma con un attività sul territorio europeo, mentre la legislazione elvetica non è ancora stata riconosciuta come equivalente dalla controparte.