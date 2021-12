«È da 21 mesi che dobbiamo far fronte a questa pandemia. Oggi, più che mai, non è più necessario delegare le decisioni al Consiglio federale», ha dichiarato Alfred Heer (UDC/ZH) nell’ambito di una sessione straordinaria chiesta dal suo partito. A suo avviso, le imprese, i cantoni e i cittadini possono organizzarsi autonomamente.

Dal canto suo, il ministro della sanità Alain Berset ha risposto che la situazione epidemiologica è ancora preoccupante. Il numero di nuove infezioni quotidiane e di ricoveri in ospedale rimane importante. Inoltre, il tasso di immunizzazione è ancora troppo basso in Svizzera. In questo contesto, ha sottolineato Berset, le condizioni per una situazione particolare sono sempre soddisfatte.

Ai sensi della legge sulle epidemie, il regime di situazione particolare viene introdotto quando gli organi esecutivi ordinari non riescono più a prendere le misure appropriate per far fronte a talune situazioni o se esiste un rischio specifico per la salute pubblica o un rischio di gravi ripercussioni sull’economia, ha ricordato Berset.