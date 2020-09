Il Consiglio nazionale chiede alle autorità della città di Berna di sciogliere il «campo climatico» non autorizzato su Piazza federale . Con 109 voti contro 83 e 1 astenuto, la Camera del popolo ha sostenuto una mozione d’ordine in tal senso di Thomas Aeschi (UDC/ZG).

«Siamo del parere che una tale azione non debba essere tollerata», ha rilevato Aeschi, motivando il suo atto parlamentare. Una richiesta dell’UDC per l’organizzazione di un evento concernente l’Iniziativa per la limitazione su Piazza federale non era stata approvata. Dal canto loro, gli attivisti per il clima sono stati tollerati, anche se non hanno presento alcuna richiesta alla città, ha aggiunto il democentrista zughese.