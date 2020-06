Alle Camere si torna a parlare dell’Accordo sull’imposizione dei frontalieri del 1974. Il Consiglio nazionale dovrebbe decidere in serata sulla richiesta di disdirlo. All’ordine del giorno c’è infatti una mozione presentata all’inizio del 2018 dal leghista Lorenzo Quadri che chiede di denunciare l’intesa, «essendo le aspettative di concludere un nuovo, più equo accordo ormai definitivamente sfumate». Nato come moneta di scambio per il riconoscimento da parte italiana del segreto bancario elvetico, sottolinea il deputato, l’accordo non ha oggi più ragione di essere, dato il mutato contesto internazionale. Il Consiglio federale però è contrario, perché dice di voler continuare a privilegiare la via del dialogo con Roma e che la nuova versione parafata nel 2015 dai negoziatori dei due Paesi è una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. C’è anche il rischio, aggiunge, che una denuncia unilaterale faccia cadere la Convenzione contro le doppie imposizioni, a scapito degli investimenti svizzeri in Italia e anche dell’economia ticinese. Ma questa possibile disdetta della Convenzione, secondo Quadri, «non è una certezza, è solo un’ipotesi. Un’ipotesi che torna comoda al Consiglio federale, che la utilizza come foglia di fico per non fare nulla». A suo avviso «non è più sostenibile che il Ticino continui a pagare, con i ristorni, il prezzo di quello che era un beneficio generale per tutta la Confederazione».

La mozione non dovrebbe avere chance ma Quadri comunque non riceverà manforte solo dal gruppo UDC. A favore di una denuncia dell’accordo si esprimerà anche il collega del PLR Alex Farinelli, che l’anno scorso, quando era capogruppo in Gran Consiglio, aveva presentato una mozione per chiedere al Governo «di attivarsi a richiamare l’ipotesi di una disdetta unilaterale dell’accordo», nonché di farsi promotore di una valutazione giuridica esterna al fine di determinare se un’eventuale disdetta unilaterale sia o meno collegata alla Convenzione sulla doppia imposizione. Farinelli rimane fermo nei suoi propositi. «Sosterrò la mozione di Quadri in quanto è necessario dare un segnale chiaro che è ora di arrivare al nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri. In realtà l’approvazione della mozione sarebbe solo un primo passo e potrebbe finalmente anche convincere la controparte a muoversi su questo tema. Sono ormai cinque anni che a Roma c’è sul tavolo un accordo che aspetta di essere ratificato: che si decidano, in un senso o nell’altro».

In concreto quale sarebbe alternativa e per uscire dall’impasse? «Penso che la via intrapresa dal Governo cantonale di cercare una soluzione regionale sia quella giusta da seguire, purtroppo questo tema è importante per il Ticino e la Lombardia, ma per l’Italia in quanto Stato non rientra certamente nelle priorità».

Sulla medesima lunghezza Marco Romano (PPD). «Per il Ticino e la Svizzera serve un nuovo accordo. Non lo otterremo solo disdicendo l’attuale. Voterò sì alla mozione (che ha poche chance di passare nelle due Camere) per lanciare un segnale chiaro all’Italia come deputato ticinese: arriviamone a una!»

E il PS? In Ticino il partito si è sempre opposto all’idea di una rescissione unilaterale. Lo farà anche stavolta a Berna ma con ragioni diverse. «Sono fortemente tentato di sostenere la mozione considerati i continui rinvii da parte italiana e che realisticamente sarà difficile arrivi una firma da Roma», afferma Bruno Storni. Ma ritengo che al momento dobbiamo seguire il Consiglio di Stato, che ha incaricato l’Università di Lucerna per una valutazione sulla fattibilità e sulle conseguenze di una disdetta, quindi nell’attesa del rapporto non sosterrò la mozione».

