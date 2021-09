Il 28 novembre 2021 gli aventi diritto di voto sono chiamati a esprimersi sulla legge COVID-19. Dal settembre del 2020, quando il Parlamento l’ha adottata, la legge COVID-19 definisce i provvedimenti supplementari che il Consiglio federale può attuare per far fronte alla pandemia e limitare i danni economici. In risposta all’evoluzione della situazione epidemiologica, il Parlamento ha dovuto in seguito adeguarla in ogni sessione: il 18 dicembre 2020, il 19 marzo 2021 e il 18 giugno 2021.

Gli svizzeri hanno già votato una volta sulla legge COVID-19: il 13 giugno 2021 si sono espressi sulla versione del 25 settembre 2020, contro la quale era stato lanciato il referendum, accettandola con il 60,2% dei voti.

La votazione di fine novembre concerne unicamente gli adeguamenti del 19 marzo 2021. Le altre disposizioni della legge COVID-19 restano in vigore indipendentemente dall’esito dello scrutinio. Berna mette quindi in risalto le conseguenze di un «no» alla votazione: «Cesseranno di applicarsi un anno dopo l’entrata in vigore, ossia il 19 marzo 2022. Questo riguarderebbe, per esempio, le indennità giornaliere supplementari per le persone disoccupate, la possibilità per il Consiglio federale di estendere a 24 mesi il diritto all’indennità per lavoro ridotto e le indennità per gli organizzatori di eventi. Inoltre non sarebbe più possibile rilasciare certificati COVID, neanche per i viaggi all’estero». Mentre, ad esempio, l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici, la chiusura di determinate strutture o il divieto di organizzare eventi si basano sulla legge sulle epidemie e «potranno quindi essere mantenuti o reintrodotti anche qualora la modifica della legge COVID-19 dovesse essere respinta».

La conferenza stampa

In conferenza stampa, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha detto di essere cosciente che «un gran numero persone e imprese subiscono conseguenze negative a causa della pandemia e dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per affrontarla». Le misure sanitarie adottate dal governo servono per proteggere persone le persone maggiormente vulnerabili e garantire il funzionamento delle strutture sanitarie e ospedaliere, ha ricordato. Alain Berset, parlando del certificato COVID, l’ha definito «un mezzo efficace che permette di limitare i contatti alle persone che non sono contagiose o che lo sono in misura molto limitata». Lo scopo è «limitare i rischi d’infezione e l’esplosione dei casi», ha precisato il ministro della sanità. Grazie al certificato è possibile organizzare manifestazioni e eventi che altrimenti sarebbero chiusi o bloccati. Il pass è lo strumento che ci permette di ritornare al ristorante, al museo, al cinema e all’allenamento e «funziona bene», ha aggiunto il consigliere federale. Ci permette insomma di «ritrovare una vita sociale quasi normale».

«Solo il tempo necessario»

Berset ha nuovamente ribadito che il certificato sanitario continuerà ad essere richiesto in Svizzera solo il tempo necessario per evitare di sovraccaricare gli ospedali. Per i viaggi al di fuori dei nostri confini dobbiamo partire dal presupposto che il pass sarà richiesto per un periodo molto più lungo: gran parte della popolazione mondiale non ha avuto accesso al vaccino, ha ricordato Berset. È dunque fondamentale continuare ad avere un certificato, riconosciuto dall’Unione europea, che permetta di circolare facilmente all’estero. Il presidente della Conferenza dei governi cantonali e capo del Dipartimento cantonale grigionese delle finanze e dei comuni Christian Rathgeb ha sottolineato l’importanza che ha il certificato sanitario per il settore del turismo.

