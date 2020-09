L’annuncio dei premi di cassa malati per il 2021 ha lasciato i soliti strascichi fatti di polemiche e discussioni. Perché, in un anno così particolare, la fattura media del ticinese è cresciuta così tanto? Sono i cittadini a chiederselo, ma anche diverse aree politiche. Che in sostanza pretendono una vera analisi dell’offerta sanitaria ticinese. Il capitolo dei costi è centrale. I premi seguono infatti le stime dell’evoluzione dei costi: se questi ultimi crescono, cresceranno di conseguenza anche i premi. Una semplice equazione. Ma cosa possono fare il settore pubblico e quello privato - gli ospedali sono una delle voci più «pesanti» assieme agli studi medici e ai farmaci - per arginare questa crescita dei costi? Abbiamo affrontato il tema assieme a Giorgio Pellanda, direttore generale dell’EOC,...