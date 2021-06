Le riserve degli assicuratori malattia sono passate dai 7,1 miliardi di franchi del 2017 a 11,3 miliardi. Questo importo, alimentato anche dai buoni rendimenti borsistici, corrisponde al doppio del minimo legale. Per legge, le riserve di un assicuratore sono considerate eccessive se risultano superiori al 150% di questo limite. Che fare quando i soldi in cassa sono troppi? La riduzione delle riserve può avvenire solo su base volontaria e deve essere autorizzata dall’Ufficio della sanità pubblica. Fino al 31 maggio Berna consentiva una restituzione solo se agli assicuratori rimaneva in cassa una quota superiore al 150%. Da qualche giorno però c’è una novità. La prassi è cambiata in senso meno restrittivo e le riserve potranno essere ridotte, sempre su base volontaria, fino al 100%. Secondo...