Alle ultime elezioni federali il PS non ha brillato: quasi 17% (-2%). Dite di voler «ottenere molto di più» alle prossime. Come?

Meyer: «Viviamo un risveglio politico, con lo sciopero femminile, quello per il clima, il movimento anti-razzista... Diventa chiaro che la politica progressista non si fa solo a Palazzo federale. Vorremmo dare patria politica a questi movimenti. Vogliamo aiutare a creare un mondo in cui al centro ci sono le persone e non il profitto».

Wermuth: «La sinistra è anche cresciuta. Pensiamo all’elezione agli Stati di Marina Carobbio e alla votazione del 27 settembre. Da tanto non avevamo più così tanto successo».

Parlando di sciopero per il clima: i Verdi vi fanno evidentemente concorrenza.

Meyer: «La crescita dei Verdi ha comportato un’unione ancora più forte delle nostre...