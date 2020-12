I casi di coronavirus in Svizzera negli ultimi giorni sono rimasti stagnanti ad un alto livello. Diversi Cantoni corrono quindi ai ripari, con un nuovo giro di vite alle misure.

Basilea Città ha deciso di prolungare di una settimana la chiusura dei ristoranti, che dovranno tenere le serrande abbassate fino almeno al 20 dicembre. L’esecutivo cantonale - secondo quanto si legge in un comunicato odierno - deciderà la prossima settimana se alleggerire le misure in vista di Natale e capodanno. Mantenuta anche la chiusura di palestre, piste di pattinaggio, piscine coperte e altri luoghi di svago.

A Soletta chiudono i bar e le installazioni dedicate allo sport, come palestre e piscine, ha comunicato la Cancelleria cantonale. Le nuove misure valgono da venerdì e fino al massimo al 31 gennaio 2021. I ristoranti dovranno restare chiusi dalle 21:00 alle 06:00 e la capienza massima sarà di 50 persone simultaneamente. Rimangono aperti musei, biblioteche, cinema, teatri e sale concerti, ma non biliardi, bowling e casinò. Ad ogni evento potranno presenziale al massimo 15 persone, salvo alle funzioni religiose, dove si potrà essere in 30.