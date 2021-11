La carenza di macchinisti che ha colpito il traffico ferroviario nelle ultime settimane non avrà conseguenze dirette sull’orario, ma non si può escludere che si possano verificare cancellazioni di treni all’ultimo minuto. Lo hanno indicato le FFS all’agenzia Keystone-ATS, precisando che il nuovo orario potrà entrare in vigore a pieno regime nonostante la situazione sia ancora tesa.