Alex Farinelli (favorevole): «I maggiori beneficiari saranno sempre i piccoli e la stampa regionale»

Perché sì al pacchetto in favore dei media?

«La domanda da porsi è se in un Paese che vive la democrazia diretta per le scelte fondamentali sia importante avere un panorama mediatico variegato e presente su tutto il territorio, in particolare poi nelle regioni dove sono presenti le minoranze linguistico-culturali. La risposta per me è un chiaro e inequivocabile sì, che si concretizza con il sostegno a questo pacchetto».

In un’ottica liberale la stampa non dovrebbe avere nessun legame di dipendenza dallo Stato per esercitare al meglio il suo ruolo?

«Assolutamente sì, e proprio per questo gli aiuti alla stampa sono di fatto dati per la loro preponderanza (circa il 75%, tranne che per la parte...